PATERNO': AUTO PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA AL CORSO ITALIA

Un’auto, una Mercedes, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 27 aprile , intorno alle 13.00 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire al Corso Italia. è stata una squadra del Distaccamento di Paternò con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia.

Fortunatamente nessun danno al conducente , che se ne accorto in tempo e si è messo in salvo per lui solo tanto spavento, le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

Sul posto pure la Polizia Municipale locale per la gestione del traffico che ha subito rallentamenti per consentire le operazione in sicurezza.

