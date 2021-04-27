95047

PATERNO': AUTO PRENDE FUOCO DURANTE LA MARCIA AL CORSO ITALIA, ILLESO IL CONDUCENTE

Un’auto,  una Mercedes, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 27 aprile , intorno alle 13.00 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per doma...

27 aprile 2021 13:23
Un’auto,  una Mercedes, ha preso fuoco in strada mentre era ancora in marcia. È successo oggi, martedì 27 aprile , intorno alle 13.00 a Paternò. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per domare le fiamme e spegnere l’incendio.

A intervenire al Corso Italia. è stata una squadra del Distaccamento di Paternò  con autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. L’incendio dell’autovettura è divampato dal vano motore mentre il veicolo era ancora in marcia.

Fortunatamente nessun danno al conducente , che se ne accorto in tempo e si è messo in salvo per lui  solo tanto spavento, le fiamme hanno completamente distrutto  il veicolo.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’auto e la zona circostante.

Sul posto pure la Polizia Municipale locale per la gestione del traffico che ha subito rallentamenti per consentire le operazione in sicurezza.

