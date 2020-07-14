PATERNO': BAMBINO IN BICI INVESTITO DA UN’AUTO

FLASHTantissima paura ieri sera a Paternò, un bambino di 8 anni è stato investito in bici da un'automobilista. È successo intorno alle ore 19.30, in via Sardegna.La dinamica dell'incidente è ancora al...

FLASH

Tantissima paura ieri sera a Paternò, un bambino di 8 anni è stato investito in bici da un'automobilista. È successo intorno alle ore 19.30, in via Sardegna.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il ragazzino, in sella alla sua bicicletta, sia andato a sbattere contro un furgone Fiorino di passaggio in quel momento, che procedeva a bassa velocità. Purtroppo, a causa dell'impatto e alla conseguente caduta dalla bici, il minore che non ha mai perso conoscenza è rimasto ferito ed è stato prontamente soccorso.

L'investitore si è fermato e ha immediatamente soccorso il bambino, chiedendo l'intervento dell'ambulanza del 118, giunta sul posto in pochissimi minuti.

Il bambino è sempre rimasto cosciente. Ma per precauzione è stato trasferito in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso.