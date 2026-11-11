CONTROLLI DEI CARABINIERI Paternò, blitz dei NAS in un ristorante: sequestrati 86 kg di cibo, multa da 15mila euro

Gravi carenze igienico-sanitarie e alimenti senza tracciabilità. Sanzionato il titolare dell'attività, un 38enne paternese.

Nell’ambito del piano di controlli in materia igienico-sanitaria, i militari della Stazione Carabinieri di Paternò, con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità N.A.S. di Catania, hanno effettuato un’ispezione presso alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande del posto.

Le attività di controllo, effettuate per una di esse, hanno permesso di accertare gravi irregolarità contestate al titolare dell’attività, un 38enne residente a Paternò.

Al termine dell’ispezione sono state accertate carenze dei requisiti igienico-sanitari ed insufficienza di autocontrollo H.A.C.C.P. (Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo), che è un sistema di prevenzione e autocontrollo igienico-sanitario progettato per garantire la sicurezza degli alimenti.

È stata accertata anche la mancanza di tracciabilità sugli alimenti presenti, ovvero l'assenza di documenti, registrazioni o etichette che permettano di risalire all'origine di un prodotto e di individuare chi lo ha fornito o ricevuto lungo la filiera. È un illecito sanzionato a livello europeo e nazionale per tutelare la salute pubblica.

Per le violazioni riscontrate i militari dell’Arma hanno contestato violazioni amministrative per un importo complessivo di 15.000 euro.

Al termine dell’accertamento i Carabinieri hanno anche sequestrato alimenti per un totale di 86 kg, tra cui prodotti carnei, formaggi vari, preparati alimentari ed olio. I prodotti sono stati sequestrati amministrativamente ed affidati al gestore dell’attività, in attesa della decisione delle autorità competenti, per la successiva distruzione.

I militari si sono anche concentrati sulla verifica del rispetto del Codice della Strada, per contrastare quelle condotte di guida indisciplinate che possono costituire un serio pericolo per la sicurezza pubblica e, in generale, per tutti gli utenti della strada.

I dispositivi di controllo articolati, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno permesso di identificare una settantina di persone e una quarantina di veicoli, tra autovetture e ciclomotori. Contestate 16 violazioni al Codice della Strada, con conseguenti sanzioni amministrative per un totale di 4.494 euro.

Sottoposti a fermo amministrativo 3 mezzi ed altrettanti sottoposti a fermo amministrativo.