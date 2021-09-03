PATERNO': BUCHE IN VIA MONCADA: LA SEGNALAZIONE DI UNA NOSTRA LETTRICE

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice relativamente alle condizioni del manto stradale in Via Moncada, poco distante dalla centralissima Piazza Santa Barbara.“Salve. Volevo portare...

“Salve. Volevo portare alla vostra attenzione la situazione del manto stradale, con la presenza di buche larghe e profonde sul manto stradale in Via Moncada, la stradina che scende dal Castello Normanno che arriva nella centralissima Piazza Santa Barbara.

Ho allegato una serie di foto scattate in questi giorni che non hanno bisogno di spiegazioni. Il problema, vista la gravità della condizione, non è solo per pneumatici e sospensioni degli automobilisti, ma anche per chi utilizza mezzi a due ruote,

Tanti sono stati, nelle ultime settimane gli incidenti che si sono verificati, causando gravi danni per l'autovetture, l'ultimo in ordine cronologico si è verificato ieri sera.

Spero possa essere messa in evidenza questa situazione.