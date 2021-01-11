PATERNO': Buoni spesa alimentari, da oggi si potranno richiedere online

E’ online sul portale del Comune di Paternò il nuovo Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa destinato al supporto dei nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza Covid.CRITERI:a) Che il b...

E’ online sul portale del Comune di Paternò il nuovo Avviso pubblico per l’erogazione dei buoni spesa destinato al supporto dei nuclei familiari in difficoltà per l’emergenza Covid.

CRITERI:

a) Che il beneficio economico/buono spesa potrà essere assegnato ai cittadini residenti nel Comune di Paternò e a coloro i quali non siano percettori di reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dall'emergenza epidemiologica da Virus Covid 19 e che comunque hanno avuto un reddito riferito all'anno 2020 non superiore ad € 9.360,00;

b) Per ogni nucleo famigliare è possibile presentare un'unica domanda di accesso alla presente misura di contrasto alla povertà, tramite il link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php nella sezione “Fai Domanda”;

c) L'importo del beneficio economico/buono spesa pro-capite verrà stabilito successivamente secondo il numero delle istanze valide pervenute, tenuto conto delle risorse disponibili;

d) Che il termine per la presentazione delle richieste dei buoni spesa potrà avvenire dal 11/01/2021 al 20/01/2021 previa compilazione del format contenuto all'interno del Link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php nella sezione “ Fai Domanda” selezionando

Comune di Paternò;

e) Che il beneficio economico in argomento, buono-spesa, non può essere cumulabile, non cedibile, dunque nominativo, non essere commercializzabile, né convertibile in denaro, oltreché non essere utilizzabile per l'acquisto di alcolici, tabacchi, giochi e lotterie, ma utilizzabile solo per l'acquisto di generi di prima necessità e spendibile entro il termine che verrà stabilito;

Le domande verranno esaminate dai servizi sociali del Comune su base delle autocertificazioni rese dal cittadino richiedente ai sensi del D.P.R.n.445/2000;

Poiché la domanda tramite il link sopra indicato potrà essere inoltrata da qualsiasi cellulare, il richiedente dovrà essere consapevole che solo lui è responsabile delle dichiarazioni rese anche se non è proprietario del cellulare e del numero telefonico utilizzato;

Alla domanda deve essere allegata quale parte integrante:

a) copia di documento di riconoscimento;

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paternò ai seguenti numeri telefonici 095/7970376-095/7970254- 3313054664

Il Comune condurrà verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso.

Chiunque abbia difficoltà a compilare l'istanza potrà eventualmente rivolgersi alle associazioni del terzo settore e di volontariato ubicate nel comune che potranno inviare l'istanza su delega del richiedente.