PATERNÒ, “CACCIATORI” ALL’OPERA IN VIA BENGASI: ARRESTATO UN 19ENNE

A cura di Redazione Redazione
15 giugno 2019 12:20
News
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 19enne di origini ucraine, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, insospettiti da uno strano viavai di giovani da quella abitazione di via Bengasi, hanno approfittato dell’istante propizio per farvi irruzione e perquisirla.

Operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare:

  • 1,6 kg di marijuana sfusa,
  • 50 dosi della medesima sostanza stupefacente, già pronte per essere piazzate al dettaglio,
  • 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la dosi di stupefacente da porre in vendita.

La droga, del valore di circa 15.000 euro, è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato relegato agli arresti domiciliari.

