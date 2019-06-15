PATERNÒ, “CACCIATORI” ALL’OPERA IN VIA BENGASI: ARRESTATO UN 19ENNE
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 19enne di origini ucraine, poiché ritenuto responsab...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato nella flagranza un 19enne di origini ucraine, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
I militari, insospettiti da uno strano viavai di giovani da quella abitazione di via Bengasi, hanno approfittato dell’istante propizio per farvi irruzione e perquisirla.
Operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare:
- 1,6 kg di marijuana sfusa,
- 50 dosi della medesima sostanza stupefacente, già pronte per essere piazzate al dettaglio,
- 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare la dosi di stupefacente da porre in vendita.
La droga, del valore di circa 15.000 euro, è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato relegato agli arresti domiciliari.