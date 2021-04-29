PATERNO’: CADE IN UNA VASCA, SOCCORSA DA VVF E 118

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118, stamane poco prima delle 11 in via Altarino a Paternò.Ad essere soccorso una donna di 68 anni inspiegabilmente caduta in una vasca di raccolta dell’acqu...

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e 118, stamane poco prima delle 11 in via Altarino a Paternò.

Ad essere soccorso una donna di 68 anni inspiegabilmente caduta in una vasca di raccolta dell’acqua posta al piano terra della sua abitazione. Sono state le urla della signora ad attirare dei vicini e passanti che hanno chiamato i soccorsi prontamente intervenuti.

La donna, è stata tirata fuori e soccorsa dal personale del 118 che dopo un primo intervento ha trasferito la signora in ospedale, con delle ferite ad una gamba forse fratturata.

Non si conosce la dinamica dell’incidente domestico, che per fortuna non si è trasformato in tragedia.