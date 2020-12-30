PATERNO’: CADONO CALCINACCI DAL BALCONE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Si distacca l’intonaco e, dal primo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E’ accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 11.30, nella centralissima Via Vittorio Ema...

Si distacca l’intonaco e, dal primo piano di un balcone di una palazzina, i calcinacci cadono a terra. E’ accaduto nella giornata di oggi, intorno alle ore 11.30, nella centralissima Via Vittorio Emanuele

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area sottostante il balcone, dopo le prime verifiche è stata delimitata per precauzione la zona di marciapiedi “esposta” alla caduta di mattoni, intonaco e cemento, in attesa dei lavori di ripristino

Fortunatamente la caduta di calcinacci dal primo piano non ha colpito persone né danneggiato cose.

Il tratto è stato interdetto per permettere le operazione di messa in sicurezza.

Sul posto oltre ai pompieri anche gli agenti della Polizia Municipale.