PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALLA CHIESA DI SANTA BARBARA

Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina intorno alle 10.30, in via Monastero.Calcinacci si sono distaccati dalla Chiesa di Santa Barbara.I Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicu...

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2018 11:39
Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina intorno alle 10.30, in via Monastero.

Calcinacci si sono distaccati dalla Chiesa di Santa Barbara.
I Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.

IN AGGIORNAMENTO

