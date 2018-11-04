PATERNÒ: CADUTA CALCINACCI DALLA CHIESA DI SANTA BARBARA
A cura di Redazione
04 novembre 2018 11:39
Intervento dei Vigili del Fuoco, questa mattina intorno alle 10.30, in via Monastero.
Calcinacci si sono distaccati dalla Chiesa di Santa Barbara.
I Vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la zona.
IN AGGIORNAMENTO
