PATERNÒ: Calcinacci si staccano da un balcone. Intervento dei Vigili del fuoco

Intervento di messa in sicurezza, questo pomeriggio, in un palazzo, di via Ugo Foscolo , dopo che dal balcone si erano staccati alcuni pezzi di intonaco.

In azione una squadra dei vigili del fuoco intervenuta a seguito della segnalazione degli stessi.









Gli uomini del 115 hanno spicconato le porzioni di intonaco, in fase di distacco per la vetustà e per le infiltrazioni di acqua piovana ed hanno provveduto a transennare l'area del marciapiede a rischio.