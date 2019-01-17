95047

PATERNÒ: Calcinacci si staccano da un balcone. Intervento dei Vigili del fuoco

Intervento di messa in sicurezza, questo pomeriggio, in un palazzo, di via Ugo Foscolo , dopo che dal balcone si erano staccati alcuni pezzi di intonaco.In azione una squadra dei vigili del fuoco inte...

A cura di Redazione Redazione
17 gennaio 2019 16:12
PATERNÒ: Calcinacci si staccano da un balcone. Intervento dei Vigili del fuoco -
News
Condividi

Intervento di messa in sicurezza, questo pomeriggio, in un palazzo, di via Ugo Foscolo , dopo che dal balcone si erano staccati alcuni pezzi di intonaco.
In azione una squadra dei vigili del fuoco intervenuta a seguito della segnalazione degli stessi.



Gli uomini del 115  hanno spicconato le porzioni di intonaco, in fase di distacco per la vetustà e per le infiltrazioni di acqua piovana ed hanno provveduto a transennare l'area del marciapiede a rischio.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047