Paternò, cani in difficoltà dentro un recinto: l'appello per un intervento urgente
Paternò, cani in difficoltà dentro un recinto: l'appello per un intervento urgente
Una preoccupante segnalazione è giunta alla redazione di 95047.it da Largo Maimonide, a Paternò, nei pressi del parcheggio dove si svolge il mercato.
Secondo quanto raccontato da una cittadina, alcuni cani si troverebbero all'interno di un'area recintata, forse di proprietà privata, dalla quale non riuscirebbero a uscire autonomamente.
Stando ad alcune testimonianze, gli animali sarebbero presenti nella zona addirittura dalla scorsa estate, circostanza ancora da verificare.
A destare preoccupazione sono soprattutto le loro condizioni: un cane presenterebbe una zampa ferita, mentre una femmina apparirebbe estremamente magra.
Alcuni cittadini stanno cercando di aiutarli portando acqua, cibo e coperte.
Da qui l'appello alla Polizia Municipale, ai servizi veterinari dell'ASP e alle associazioni animaliste, affinché venga effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e garantire agli animali l'assistenza necessaria.