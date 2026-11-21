Paternò, cani nel recinto: segnalazione documentata, chiarimenti da volontari e Polizia Municipale

Dopo la segnalazione accompagnata da fotografie, arrivano le precisazioni del settore randagismo e dei volontari: «I cani stanno bene e vengono accuditi quotidianamente». La redazione chiarisce le ragioni della pubblicazione.

PATERNÒ – Arrivano chiarimenti sulla vicenda dei cani presenti in un recinto nella zona del mercato di Largo Maimonide, dopo la segnalazione pubblicata da 95047.it sulle presunte condizioni di difficoltà degli animali.

Secondo quanto riferito dal settore randagismo della Polizia Municipale, si tratta di tre cani microchippati, di proprietà del Comune, custoditi temporaneamente in uno spazio comunale durante la mezza giornata del mercato. Gli animali sarebbero in ottime condizioni.

Anche una volontaria di un'associazione animalista ha contattato la redazione, precisando che i cani vengono accuditi quotidianamente da anni. Ha inoltre chiarito che sono tutti maschi e che uno presenta una malformazione alla zampa, non una ferita. La volontaria ha espresso preoccupazione per l'allarmismo generato dalla vicenda e per il rischio che gli animali possano essere trasferiti in canile.

Le precisazioni della redazione

95047.it precisa che la segnalazione iniziale non era inventata né priva di documentazione. La testimonianza della cittadina era infatti accompagnata da fotografie, ricevute prima della pubblicazione, che mostravano anche una zona arrossata sulla zampa di uno dei cani.

Le immagini avevano suscitato preoccupazione, pur non consentendo di stabilire se si trattasse di una ferita o di una malformazione.

La redazione ha dato spazio alla segnalazione esclusivamente nell'interesse degli animali, senza voler accusare chi se ne prende cura. I successivi chiarimenti della Polizia Municipale e dei volontari permettono ora di correggere alcune informazioni iniziali e offrire ai lettori un quadro più completo della vicenda.