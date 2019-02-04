PATERNÒ, CARAMBOLA FRA AUTO IN CORSO DEL POPOLO

Carambola tra auto, nel centrale Corso del Popolo di Paternò, stasera intorno alle 19,30. Un giovane, alla guida di una Peugeot 306, per cause sconosciute è andato a sbattere contro una Citroen C3 in...

Carambola tra auto, nel centrale Corso del Popolo di Paternò, stasera intorno alle 19,30. Un giovane, alla guida di una Peugeot 306, per cause sconosciute è andato a sbattere contro una Citroen C3 in sosta a bordo strada, mandandola a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione.

Il giovane, in tutta tranquillità, ha chiamato il carro attrezzi per recuperare la sua vettura, e stava per andarsene senza avvisare la proprietaria della Citroen che lavora li vicino.

Per sua sfortuna, però, è passata proprio la mamma della giovane, che vista la macchina sul palo, si è preoccupata che all’interno ci fosse la figlia.

Non vedendola, gli ha telefonato, facendola arrivare sul posto e chiamando anche i carabinieri, prontamente intervenuti, per reclamare i danni.

Un incidente che poteva avere conseguenze peggiori, visto che il guidatore della Peugeot, oltre alla vettura ferma, poteva anche investire dei passanti.

Sul posto i carabinieri ed è stato chiesto anche l’intervento della Polizia Municipale e dell’ufficio tecnico per rimuovere il palo della pubblica illuminazione, in parte divelto.

