PATERNÒ CAVI ELETTRICI A FUOCO, ALLARME IN UNA PALAZZINA, IL VIDEO

Un corto circuito potrebbe essere all'origine dell'incendio dei cavi elettrici che si è verificato questa sera, 15 Settembre 2021 , intorno alle ore 22, all'esterno di una palazzina in via Tevere, angolo con via Bologna

In fiamme i cavi elettrici lungo una grondaia, a generare il rogo potrebbe essere stato, ma la valutazione è ancora in corso, un corto circuito.

Per fortuna nessuna conseguenza per le persone.

Per diverso tempo i fili elettrici hanno sviluppato vampe di fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò ed una squadra dell’Enel che ha messo in sicurezza l’area disattivando l’erogazione dell’energia elettrica e sta lavorando per cercare di ripristinare prima possibile la luce.

https://youtu.be/5ebw0IPN8YY