PATERNO'. CHIUSE DA DOMANI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO FINO VENERDÌ PER SANIFICAZIONE. PROSEGUE DIDATTICA A DISTANZA

Scuole dell'obbligo (scuole medie, elementari e delle materne di competenza comunale) chiuse da domani fino a venerdì per sanificazione, per cui si renderà necessario operare con la Didattica a Distan...

Scuole dell'obbligo (scuole medie, elementari e delle materne di competenza comunale) chiuse da domani fino a venerdì per sanificazione, per cui si renderà necessario operare con la Didattica a Distanza.

Ad annunciarlo attraverso un video messaggio su Facebook il sindaco Nino Naso, commentando che prosegue l’attenzione di questa Amministrazione a salvaguardia della salute e della sicurezza dei nostri figli e dell’intera comunità scolastica.

Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 15 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 144. Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 9, dato invariato al precedente aggiornamento. Aumenanto pure il numero delle le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, salgono a 209.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 144 soggetti (+15 rispetto ad i dati di ieri)

OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto ad ieri)

QUARANTENA 209 (+12 rispetto ad i dati di ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

#CORONAVIRUS 22/03/2021 ORE 13:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 144 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 209. I dati sono in continuo aggiornamento.