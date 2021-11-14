PATERNÒ, CHIUSURA AL TRANSITO DELLA S.P. 228 IN PROSSIMITÀ DEL PONTE PIETRALUNGA
Transito veicolare e pedonale vietato in prossimità del ponte Pietralunga in territorio di Paternò, ai confini con l’ennese.
Il ponte, che attraversa il Simeto, si trova lungo la Strada provinciale 228, all’altezza dell’intersezione con la S. p. 137/Dir.
Il tratto di strada chiuso al transito, lungo 100 metri, è quello danneggiato dalle recenti piogge con conseguente crollo della sede stradale.
L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania con decorrenza immediata fino al ripristino dello stato dei luoghi. Adeguata segnaletica, utile alla sicurezza della circolazione, è stata posta dalla Pubbliservizi, cui spetta la sorveglianza.
I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in ottemperanza alla segnaletica verticale di pericolo.