Paternò, cittadini scrivono alla redazione: «Cenere ancora nelle strade dopo la pulizia». LE FOTO

I residenti: «Residui ancora lungo i bordi, vicino ai tombini e sui marciapiedi»

Continuano ad arrivare alla nostra redazione segnalazioni da parte di alcuni cittadini di Paternò sulla pulizia delle strade interessate dalla presenza di cenere vulcanica.

Le fotografie inviate riguardano diverse vie inserite nel calendario degli interventi previsto per lunedì 31 agosto, tra cui via Saronno, via Murano, via Ferrara, via Cremona, via Goffredo Mameli, via Bari, via De Amicis e via Pesaro.

Secondo quanto segnalato dai residenti, dopo il passaggio dei mezzi sarebbero rimasti ancora residui di cenere lungo i bordi della carreggiata, nei pressi dei tombini, sui marciapiedi e in alcuni punti dell’asfalto.

«È vergognoso vedere come viene gestita la pulizia delle nostre strade – scrive un cittadino alla nostra redazione –. Nonostante le segnalazioni e le tasse versate, la pulizia è stata fatta male e in modo del tutto superficiale. Il decoro urbano e l’igiene pubblica dovrebbero essere una priorità, non un optional».

Un’altra segnalazione sottolinea con ironia come le immagini documentino la situazione successiva alla pulizia e non quella precedente. «Dopo giorni di attesa finalmente sono passati a pulire le strade dalla cenere vulcanica e questi sono i risultati finali», scrive il cittadino.

La lamentela riguarda soprattutto il fatto che, secondo quanto riferito, in alcuni punti la cenere sarebbe stata spostata verso i margini senza essere completamente rimossa.

«Rimuovere significa portarla via, non lasciarla ai bordi», si legge ancora nel messaggio inviato alla nostra redazione.

I cittadini chiedono quindi un ulteriore intervento di pulizia nelle vie interessate, affinché i residui ancora presenti possano essere rimossi completamente.