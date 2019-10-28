PATERNO': COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI: GLI ORARI DEI CIMITERI, BUS NAVETTA
In occasione della Commemorazioni della Festività di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti ;Nei giorni di VENERDI’ 1 NOVEMBRE e SABATO 2 NOVEMBRE, i civici cimiteri osserveranno il seguente...
A cura di Redazione
28 ottobre 2019 13:50
In occasione della Commemorazioni della Festività di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti ;
Nei giorni di VENERDI’ 1 NOVEMBRE e SABATO 2 NOVEMBRE, i civici cimiteri osserveranno il seguente orario d’apertura e chiusura:
Dalle ore 08,00 alle ore 17,00
Anche quest'anno confermato per i giorni 1 e 2 novembre, in occasione della Commemorazione dei defunti, il servizio gratuito dei Bus Navetta per raggiungere i nostri due civici cimiteri.