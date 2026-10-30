🔴 IL CASO DEL CONCERTO VIETATO Paternò, concerto vietato: De Martino replica, non sapeva nulla dell'evento

Arriva la replica degli avvocati: il cantante sostiene di aver scoperto soltanto leggendo la notizia sia la richiesta di una sua esibizione che il divieto del concerto.

PATERNÒ – Dopo la notizia del divieto del concerto di Daniele De Martino, previsto per il 31 ottobre in piazza Caduti del Mare, arriva la replica degli avvocati del cantante.

I legali Giuseppe Milazzo e Immacolata Romano, nell'interesse dell'artista, il cui vero nome è Agostino Galluzzo, hanno inviato una comunicazione alla nostra redazione per chiarire la posizione del loro assistito.

Secondo quanto riferito dagli avvocati, Daniele De Martino non sarebbe mai stato a conoscenza dell'organizzazione del concerto a Paternò e avrebbe appreso sia della richiesta di esibizione sia del successivo divieto soltanto leggendo l'articolo pubblicato il 28 ottobre.

I legali precisano inoltre che per il 31 ottobre il cantante avrebbe già un altro impegno.

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la replica integrale dei legali:

Gentile Redazione,

nell’interesse del Sig. Galluzzo Agostino in arte Daniele De Martino è doveroso da parte degli scriventi replicare rispetto all’articolo comparso sulle vostre pagine lo scorso 28 ottobre, secondo cui la Commissione straordinaria del Comune di Paternò avrebbe vietato al nostro assistito di esibirsi per la data del 31 ottobre in piazza Caduti del mare.

Prima di tutto, da una attenta lettura dell’ordinanza richiamata nell’articolo – ovvero la nr. 51 datata 26.10.2026 - si comprende inequivocabilmente che a presentare la richiesta per l’evento musicale del 31.10.2026 è stata la titolare di un locale del Comune di Paternò (vedi pagina 1 ordinanza nr. 51/26). E sul punto Daniele De Martino dichiara per il nostro tramite di aver appreso sia di una richiesta di una sua esibizione che dell’annesso divieto soltanto nel momento in cui leggeva l’articolo in discorso.

Dalle pagine ufficiali del cantante non si evince la minima traccia dell’evento musicale che si sarebbe dovuto svolgere a Paternò, riscontrandosi anzi che per quel giorno l’artista è impegnato altrove; circostanza questa che potrà essere prontamente documentata.

Andando oltre, l’articolo a firma della vostra redazione descrive la vicenda in maniera partigiana, senza un minimo di indagine giornalistica che faccia giustizia al diretto interessato. Ed infatti, non può in alcun modo sostenersi che i testi che fanno correntemente parte del palinsesto di Daniele De Martino inneggiano alla criminalità e alla mafia. Le uniche canzoni equivoche già tirate in ballo in passato da alcune testate giornalistiche sono risalenti e furono illo tempore rimosse dai canali ufficiali del cantante e, si ribadisce, non vengono mai cantate in pubblico. In merito, si ricorda che gli unici profili attivi online riferibili direttamente al sig. Galluzzo sono: “Daniele De Martino Page” (Facebook), “daniele_demartinoofficial_page” (Instagram), “Daniele_demartino” (TikTok) e il canale gestito da “@Danieledemartinoofficial” a suo nome su YouTube.

D’altra parte, scorrendo velocemente le suindicate pagine ufficiali si può agevolmente notare che le sue canzoni, così come eventuali cover riprese ai concerti di piazza, in teatro ed alle feste private cui partecipa, parlano sempre e solo di amore, famiglia e amicizia.

Negli ultimi mesi Daniele De Martino ha tenuto concerti – senza alcun problema di sorta – in piazza a Santi Cosma e Damiano (LT), città medaglia d’oro al valore civile; a Castel Morrone e a Teano, noti siti storici poco distanti da Caserta; a Grugliasco (TO), per l’evento “Miss Penelope”; a Carapelle, tranquilla cittadina turistica in provincia di Foggia. Oltre che al “Teatro Barone” di Melito di Napoli, al “Teatro Showville” di Bari, al “Teatro Ambasciatori” di Catania ed al “Teatro Jolly” di Palermo ed in piazza Duomo a Cerignola (con un pubblico di oltre 10.000 persone).

In più lo scorso 9 aprile, l’interessato è stato ospitato nell’ambito del programma televisivo “Stanno tutti invitati”, andato in onda su Canale 5 in prima serata, esibendosi con una canzone dedicata ad una ragazza bella e bionda.

E, ancora, il 13 aprile ‘26 è stato intervistato dall’influencer Gioacchino Gargano della pagina “Lo Sperone Podcast”, dove ha avuto modo di spiegare il proprio percorso artistico approfondendo il contenuto dei propri testi.

Da ultimo è stato diffuso in rete un video del cantante in discorso insieme con i militari dei Carabinieri che lo accolgono, in occasione del concerto di piazza tenutosi a Santomenna (SA) il 2 luglio di quest’anno.

A ciò si aggiunga che, come può riscontrarsi in fatto, il De Martino partecipa a numerosi eventi di beneficenza per ragazzi/e diversamente abili e affetti dalla sindrome di Down.

Ad ogni buon conto, l’artista si riserva di chiarire ogni ulteriore aspetto nelle sedi opportune.

Napoli, 29 ottobre 2026

Avv. Giuseppe Milazzo

Avv. Immacolata Romano