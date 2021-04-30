95047

30 aprile 2021 20:12
PATERNO’. CONCLUSA GIORNATA TEST COVID . 31 POSITIVI -
News
Conclusa la giornata dello screening Covid riservato alla cittadinanza  nello spazio antistante della piscina Comunale ” Giovanni Paolo II”.

Alla fine delle operazioni sono stati effettuati complessivamente, da medici dell’Asp, 950 tamponi rapidi. Sono risultate positive 31  persone con un incidenza del 3,26%

DATI

Totale tamponi effettuati: 950

Totale positivi Covid riscontrati: 31

Incidenza: 3,26%

