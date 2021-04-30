PATERNO’. CONCLUSA GIORNATA TEST COVID . 31 POSITIVI
A cura di Redazione
30 aprile 2021
Conclusa la giornata dello screening Covid riservato alla cittadinanza nello spazio antistante della piscina Comunale ” Giovanni Paolo II”.
Alla fine delle operazioni sono stati effettuati complessivamente, da medici dell’Asp, 950 tamponi rapidi. Sono risultate positive 31 persone con un incidenza del 3,26%
DATI
Totale tamponi effettuati: 950
Totale positivi Covid riscontrati: 31
Incidenza: 3,26%