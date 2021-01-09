Paternò, condannata taccheggiatrice
I Carabinieri della Stazione di Paternò hanno arrestato la 52enne C. R. del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
La donna, già condannata dai giudici etnei per furto aggravato, reato commesso ai danni dei negozi Oviesse e Piazza Italia, attivi all’interno del centro commerciale Etnapolis di Belpasso, deve scontare la pena comminatagli equivalente a mesi 2 di reclusione.
L’arrestata, assolte le formalità di rito, è stata posta in regime di detenzione domiciliare.