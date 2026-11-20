PATERNO’ – CONTRIBUTO DI GALVAGNO ALLO JUVENTUS CLUB LOCALE, L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE
PATERNO’ – CONTRIBUTO DI GALVAGNO ALLO JUVENTUS CLUB LOCALE, L’ULTIMO DI UNA LUNGA SERIE
Bisogna essere nel campo Ecclesiastico, o fare parte dello Juventus club, per avere un contributo dal presidente dell’Ars a Paternò, infatti una recente inchiesta di Sudpress, dopo quella de “La Sicilia” e di “Repubblica” porta alla luce i tanti (forse troppi) contributi ricevuti dal locale Juventus Club.
L’ultimo della serie dovrebbe arrivare a giorni, per pagare la “Christmas With Ju 2026” una serata con ospite Roberto Bettega, che prevede l’incontro con l’ex bandiera della Juventus, e poi una cena di gala per i soci.
Nulla di particolare, tranne il contributo dell’Ars, l’ultimo di una serie che ha portato il club ad avere contributi pari a 20.000 euro.
Infatti, da come si legge nelle inchieste dei giornali nominati, già per 5 eventi precedenti lo Juventus club ha ricevuto contributi per delle manifestazioni organizzate dal club.
Non è ancora chiara la somma prevista per questo anno, anche se il logo dell’Ars fa già bellavista sul manifesto ufficiale, ma lo stesso Galvagno, nega che il contributo sia già stato concesso.
Nell’attesa di sapere a quanto ammonta il contributo di quest’anno, vi ricordiamo le occasioni precedenti in cui lo Juventus club Paternò ha ricevuto contributi dalla presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana:
| Data dell’iniziativa | Evento | Contributo |
|---|---|---|
| 15–16 dicembre 2023 | Una giornata con il Campione, Paternò | 5.000 € |
| 21 aprile 2024 | Raduno regionale dei fan club juventini, Paternò | 5.000 € |
| 13 ottobre 2024 | Il mio primo arbitro, Ragalna | 3.000 € |
| 2 gennaio 2025 | Incontro con Michele Padovano, Paternò | 5.000 € |
| 13 aprile 2025 | Incontro con Mirko Vučinić, Paternò | 2.000 € |
| **Totale**
| | **20.000 €** |