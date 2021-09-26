PATERNÒ, CONTROLLI ALLA MOVIDA: DENUNCE E SANZIONI

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Paternò, unitamente a quelli del Nucleo Radiomobile della compagnia, nelle piazze Umberto e Santa Barbara, hanno eseguito un servizio finalizzato al con...

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Paternò, unitamente a quelli del Nucleo Radiomobile della compagnia, nelle piazze Umberto e Santa Barbara, hanno eseguito un servizio finalizzato al controllo della movida notturna, al rispetto delle norme di sicurezza alla circolazione stradale e all’attività di controllo delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Pertanto, sono stati denunciati un 29enne di Biancavilla e un 19enne di Paternò, entrambi pregiudicati, poiché ritenuti responsabili di guida senza patente.

I due sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza aver mai conseguito la patente di guida, con la recidiva nel biennio.

Segnalati 4 giovanissimi del posto, poiché trovati in possesso di diverse dosi di marijuana. Inoltre, sono stati controllati tre esercizi commerciali.

Infine, contestate 12 sanzioni amministrative per violazione al Codice della strada; sottoposti a fermo amministrativo due veicoli; ritirati due documenti di guida e di circolazione.