PATERNÒ: CONTROLLI ANTI COVID. CHIUSO PUB PER 5 GIORNI
COMUNICATO DEI CARABINIERI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, nell'incessante attività di controllo per garantire l’ottemperanza da parte di cittadini ed esercenti delle disposizioni volte a garantire il contenimento da coronavirus in atto, nonché di contrasto alla criminalità in genere, hanno svolto un servizio coordinato nel comprensorio del territorio paternese.
La dislocazione di più posti di controllo negli snodi viari più importanti ha consentito l’identificazione di 53 persone più la verifica di 34 veicoli, con la conseguente elevazione di verbali per violazioni al C.d.S. per complessivi 7900 euro, il sequestro ed il fermo amministrativo di 3 di essi.
Nel corso del servizio è stata inoltre disposta la chiusura temporanea per 5 giorni del pub “Terzo tempo”, sito in Piazza Caduti di Nassirya, in quanto non aveva ottemperato alla prevista chiusura oltre l’orario consentito, nonché sanzionato amministrativamente 6 persone per assembramento delle quali 3, in particolare, senza neanche la prevista mascherina protettiva.