PATERNO': "COSE NUOVE DAL PASSATO", LA MOSTRA DI FINE ANNO DELL'ISTITUTO G.B.NICOLOSI

Giorno 24 maggio 2021 alle ore 9:00, presso i locali di Palazzo Alessi, gli alunni dell' Istituto comprensivo "G. B. Nicolosi" inaugureranno la mostra " Cose nuove dal passato".

Il prof. Roberto Fabio Coniglio e gli alunni dell' Istituto presenteranno alla città di Paternò il patrimonio artistico locale e non solo.

La promozione delle espressioni artistiche e creative è uno strumento fondamentale per accrescere la conoscenza del territorio e incoraggiare lo scambio di valori ed esperienze. La mostra permetterà di riscoprire la città di Paternò attraverso una rielaborazione creativa e suggestiva dei monumenti più caratteristici.

I locali di Palazzo Alessi saranno aperti al pubblico nei giorni 24-25-26 e 27 Maggio 2021 dalle ore 8:30-12:30/16:00-18:00 ingresso libero, nel rispetto delle regole anticovid.

Si ringrazia tutto il corpo insegnanti, il personale scolastico, il Dirigente Scolastico Ing. D. Platania, la Prof.ssa C. Sambataro e il Comune di Paternò