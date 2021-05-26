PATERNO’: “COSE NUOVE DAL PASSATO”, LA MOSTRA DI FINE ANNO DELL’ISTITUTO NICOLOSI
“Cose nuove dal Passato” è la mostra di elaborati grafici e pittorici degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” di Paternò sulla valorizzazione del Patrimonio Artistico Locale, e non solo! Si “ricomincia” alla fine dell’anno scolastico con la consapevolezza che ”provare a fare” potrebbe essere un nuovo punto di partenza...! Questo è quanto propongono i curatori della mostra il professore Roberto Fabio Coniglio e la professoressa Carla Sambataro che ci tengono a ringraziare i loro eccezionali alunni.
I locali di Palazzo Alessi saranno aperti al pubblico nei giorni 24-25-26 e 27 Maggio 2021 dalle ore 8:30-12:30/16:00-18:00 ingresso libero, nel rispetto delle regole anticovid.