PATERNO’: “COSE NUOVE DAL PASSATO”, LA MOSTRA DI FINE ANNO DELL’ISTITUTO NICOLOSI

“Cose nuove dal Passato” è la mostra di elaborati grafici e pittorici degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G.B. Nicolosi” di Paternò sulla valorizzazione del Patrimonio Artistico Locale, e non solo...

A cura di Redazione 26 maggio 2021 14:07

