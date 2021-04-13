PATERNO'. COVID GLI ATTUALI SOGGETTI POSITIVI SONO 206

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un leggero calo delle persone attualmente positivi che scende a 206, una diminuzio...

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un leggero calo delle persone attualmente positivi che scende a 206, una diminuzione di 3 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso ieri

Stabile il numero dei ricoveri, che rimane invariato rispetto ai dati di ieri

Leggero calo pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 334 quindi 2 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 206 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 12/04/2021

OSPEDALIZZATI 15 soggetti (= ) rispetto ad i dati del 12 /04/2021

QUARANTENA 334 (-2) rispetto ad i dati del 12/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/04/2021 ORE 13:30

