PATERNO'. COVID GLI ATTUALI SOGGETTI POSITIVI SONO 206

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un  leggero calo  delle persone attualmente positivi che scende a 206, una diminuzio...

13 aprile 2021 13:43
Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un  leggero calo  delle persone attualmente positivi che scende a 206, una diminuzione di 3 soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso ieri

Stabile il numero dei ricoveri, che rimane invariato rispetto ai dati di ieri

Leggero calo pure  il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 334 quindi 2 persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 206 soggetti (-3)  rispetto ad i dati del 12/04/2021
OSPEDALIZZATI 15 soggetti (= ) rispetto ad i dati del 12 /04/2021
QUARANTENA 334 (-2)  rispetto ad i dati del 12/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/04/2021 ORE 13:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 206 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 334. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

 

