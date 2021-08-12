PATERNÒ, COVID: I DATI AGGIORNATI SULL’EPIDEMIA IN CITTÀ

Arriva il consueto aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.I dati sull’andamento dei contagi Covid comunicati oggi, 12 agosto...

Arriva il consueto aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò.

I dati sull’andamento dei contagi Covid comunicati oggi, 12 agosto 2021, sono i seguenti:

POSITIVI 56 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 11/08/2021

OSPEDALIZZATI 2 soggetti (=) rispetto ad i dati del 11/08/2021

QUARANTENA 120 (+8) rispetto ad i dati del 11/08/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

DATI SICILIA

Boom di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Sono 1133 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 16.602 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza sale al 6,8% ieri era al 6%.

I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 12 vittime (ma, come comunica la Regione Siciliana, si tratta di 5 vittime che risalgono allo scorso 10 agosto, una al 6 agosto e 1 al 28 giugno) e il totale dei decessi sale a 6.121.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 473 i ricoverati in regime ordinario, 14in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 59 stesso dato di ieri

Sul fronte del contagio nelle singole province in Palermo 182, Catania 168, Messina 263, Siracusa 110, Ragusa 110, Trapani 98, Caltanissetta 82, Agrigento 128, Enna 3 .

BOLLETTINO - 12 AGOSTO:

CASI: +1.134

DECEDUTI: +12

GUARITI: +472

TAMPONI: 16.602

• % POSITIVI / TAMPONI: 6,8%

Terapie intensive: 59 (+0)

Ricoveri: 473 (+14)

DATI ITALIA

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.270 contagiati

• 30 morti

• 4.715 guariti

+15 terapie intensive | +27 ricoveri

216.969 tamponi

Tasso di positività: 3,4% (+0,3%)

72.920.991 dosi di vaccino somministrate in totale