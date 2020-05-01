PATERNO': DA LUNEDÌ NEGOZI APERTI PER L'INTERA GIORNATA

Con ordinanza N° 47 del 01 Maggio 2020 il Sindaco, a seguito dell'ordinanza n.18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, revoca la precedente ordinanza la N° 35/2020 dove stabiliva l'an...

Con ordinanza N° 47 del 01 Maggio 2020 il Sindaco, a seguito dell'ordinanza n.18 del 30.04.2020 del Presidente della Regione Siciliana, revoca la precedente ordinanza la N° 35/2020 dove stabiliva l'anticipata chiusura degli esercizi commerciali alle ore 14.00 da lunedì al sabato.

Da LUNEDÌ 04 Maggio 2020, per tutte l'attività che possono aprire , secondo l'ultimo decreto (Clicca qui per leggere i codici ATECO) sarà consentita l'apertura per l'intera giornata.

L'ordinanza non vale per tutte quelle attività che ancora secondo Decreto del Governo e Ordinanza Regionale sono costrette a rimanere chiuse.

Da lunedì 4 Maggio 2020,, riapertura dei civici cimiteri comunali con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì 8.00/18.00, sabato 8.00/13.30 e domenica 9.00/13.00, alle seguenti condizioni:

A) L'accesso è consentito, negli orari prefissati, unicamente dal cancello principale, con modalità

contingentate per un numero massimo di 30 visitatori per volta, muniti di guanti e mascherina, e con una durata massima di visita ai propri defunti di un ora ;

B) Si portatori di handicap sarà consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore.

C) Sia evitata ogni forma di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza

interpersonale di un metro.

Prorogata con ordinanza n. 44 del 30 aprile 2020 la chiusura dei parchi urbani cittadini.

SI ordina quindi il mantenimento della chiusura della Villa Moncada e del Parco Papa Giovanni XXIII