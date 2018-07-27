PATERNO': DA STAMATTINA RIPRESA LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

É ripartita stamane la raccolta dei rifiuti a Paternò. Gli operatori hanno ripreso il lavoro dopo tre giorni di sospensione per il mancato pagamento degli stipendi. Purtroppo la situazione non è ottimale, e, possibilmente, ci vorrà più di qualche giorno affinché tutto torni alla normalità.

Comunque il fatto che la raccolta sia ripartita,, porta un po' di ottimismo.