Paternò, degrado a Villa Moncada: extracomunitari dormono sulle panchine, rifiuti tra i viali e luci all’ex albergo Sicilia
Paternò. Villa Moncada, storicamente considerata uno dei luoghi simbolo della città, è oggi al centro delle segnalazioni di alcuni cittadini che denunciano condizioni di degrado e insicurezza.
Un nostro lettore, che ha documentato la situazione con fotografie scattate questa mattina, riferisce di aver trovato panchine occupate da almeno due persone extracomunitarie che vi dormivano e una notevole quantità di rifiuti sparsi all’interno dell’area verde. “Ormai si tratta di un’emergenza che coinvolge tutta la città”.
Le immagini inviate mostrano chiaramente come la villa sia oggi piena di spazzatura, con cestini stracolmi e rifiuti abbandonati lungo i viali, contribuendo a un quadro complessivo di abbandono.
La testimonianza si aggiunge a un altro episodio segnalato ieri sera: all’interno dell’ex albergo Sicilia, in pieno centro urbano, sarebbero state notate luci provenienti da torce o telefoni cellulari, indizio della possibile presenza di persone nello stabile abbandonato.
Due episodi distinti ma collegati da un filo comune: la percezione crescente di insicurezza e degrado in aree che, un tempo, rappresentavano punti di riferimento per la comunità.
Il tema del decoro urbano e della gestione degli spazi pubblici torna così al centro del dibattito cittadino, alimentando la richiesta di interventi mirati per restituire dignità e vivibilità a luoghi storici di Paternò.