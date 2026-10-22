Paternò, disinfestazione questa notte e domani: attenzione a finestre, piante e animali
Il Comune invita i cittadini a tenere chiuse le finestre e a prestare attenzione a piante e animali domestici.
PATERNÒ – Prenderanno il via questa sera, giovedì 22 ottobre, le operazioni di disinfestazione della città, programmate dall'Amministrazione comunale di Paternò.
Gli interventi si svolgeranno in due notti consecutive, secondo il seguente calendario:
Giovedì 22 ottobre, dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 di venerdì 23 ottobre.
Venerdì 23 ottobre, dalle ore 22:00 fino alle ore 06:00 di sabato 24 ottobre.
Le operazioni rientrano nel servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà comunale, affidato con determinazione dirigenziale n. 246 del 29 dicembre 2025.
Le raccomandazioni ai cittadini
In occasione degli interventi, l'Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di adottare alcune precauzioni:
Tenere chiuse le finestre durante le operazioni.
Ritirare dai balconi le piante destinate al consumo alimentare.
Tenere al riparo gli animali domestici.
Capovolgere le ciotole degli animali per evitare che possano entrare in contatto con i prodotti utilizzati.
Si invita pertanto la popolazione a rispettare le indicazioni durante entrambe le notti interessate dagli interventi.