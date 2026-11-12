Paternò, disservizi idrici da oltre 24 ore: frantoio costretto a chiamare un’autobotte

Disagi in via Stazione Circumetnea da oltre 24 ore, proprio nel pieno della campagna olearia. La segnalazione arriva direttamente dall'attività.

Un frantoio di Paternò segnala alla redazione di 95047.it la mancanza d'acqua da oltre 24 ore, proprio nel pieno della campagna olearia, uno dei periodi di maggiore lavoro per il settore.

Secondo quanto riferito direttamente dall'attività, situata in via Stazione Circumetnea, l'erogazione idrica sarebbe interrotta dalle 7 di mercoledì 11 novembre e non sarebbe stata ancora ripristinata nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre.

«Mi sono fatto portare un'autobotte d'acqua per lavorare oggi», riferisce il rappresentante del frantoio, spiegando di aver dovuto ricorrere a una fornitura alternativa per poter proseguire la lavorazione delle olive.

La segnalazione riguarda anche la fontana di piazza Stazione, che, secondo quanto riferito, sarebbe alimentata dalla stessa condotta e risulterebbe anch'essa senz'acqua.

Dall'attività fanno inoltre sapere di aver contattato AMA senza ottenere indicazioni precise sui tempi di ripristino.

Si attendono chiarimenti da parte di AMA sulle cause del disservizio segnalato e sui tempi previsti per il ritorno alla normale erogazione.

Segnalazioni WhatsApp 95047.it: 393 9504777.