PATERNO': DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA
L’ama (l'azienda municipalizzata acquedotto) comunica che a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 23/04/2021 (Venerdì) i pozzi U.A.P., SAN VITO e Currone saranno inattivi.
Si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Zona Mazzini, Via N. Machiavelli e vie limitrofe, Emanuele Bellia, C.so Italia, Zona Ardizzone, Zona acque grasse, Zona Scala Vecchia.
Ripristinata, da parte dell’ENEL, l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.