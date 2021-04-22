95047

PATERNO': DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA

L’ama (l'azienda municipalizzata acquedotto)   comunica che  a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 23/04/2021 (Venerdì) i pozzi U.A.P., SAN VITO e Currone saranno...

A cura di Redazione Redazione
22 aprile 2021 17:06
PATERNO': DISSERVIZI SU RETE IDRICA DOMANI PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA -
News
Condividi

L’ama (l'azienda municipalizzata acquedotto)   comunica che  a seguito distacco programmato energia elettrica da parte dell’ENEL in data 23/04/2021 (Venerdì) i pozzi U.A.P., SAN VITO e Currone saranno inattivi.

Si avranno problemi nella distribuzione idrica nei quartieri delle vie Zona Mazzini, Via N. Machiavelli e vie limitrofe, Emanuele Bellia, C.so Italia, Zona Ardizzone, Zona acque grasse, Zona Scala Vecchia.

Ripristinata, da parte dell’ENEL, l’energia elettrica negli impianti di cui sopra si provvederà urgentemente a riattivare il regolare regime idraulico di distribuzione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047