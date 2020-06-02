PATERNÒ: DOMANI APRE LA PISCINA ALL’APERTO

Domani, mercoledì 3 giugno alle ore 12:00 si terrà l’inaugurazione della piscina comunale all’aperto, realizzata nello spazio adiacente alla piscina comunale al chiuso “Giovanni Paolo II”.“Questo è un...

“Questo è un altro segnale importante per la nostra comunità - dichiara il sindaco di Paternò Nino Naso - questa Amministrazione sta cercando di profondere tutto l’impegno possibile ed in ogni ambito amministrativo. Quello della piscina comunale all’aperto è un altro grande nostro risultato”.