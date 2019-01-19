PATERNO’: Domani la benedizione degli animali in piazza Vittorio Veneto
Una domenica mattina dedicata agli animali e alle tradizioni quella di domani a Paternò, nel nome di sant’Antonio Abate.
Dopo la celebrazione eucaristica, che sarà celebrata alle ore 09,00 nell’omonima chiesa, seguirà la sagra del dolce all’arancia sempre in Piazza Vittorio Veneto (s.Antonio) per concludersi con la tradizionale benedizione degli animali prevista alle ore 12.00
Un appuntamento questo che, ogni anno, si rinnova sempre con lo stesso grande entusiasmo.
DOMENICA 20 GENNAIO
Ore 8.30 Recita del Santo Rosario,
Ore 9.00, Celebrazione Eucaristica;
Ore 12.00 in Piazza Vittorio Veneto, la TRADIZIONALE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI.
A causa della momentanea inagibilità della chiesa, le celebrazioni avranno luogo nel salone accanto ad essa