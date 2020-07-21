PATERNO’: DOMANI SOSPENSIONE SOSTA VEICOLARE IN ALCUNE ZONE PER PULIZIA TRATTO STRADALE

Con Ordinanza n.19/2020 è sospesa, per giorno 22 Luglio 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria...

Con Ordinanza n.19/2020 è sospesa, per giorno 22 Luglio 2020, dalle ore 00.01 la sosta veicolare con rimozione coatta, , è sospesa la sosta veicolare ambo i lati, con obbligo della sanzione accessoria della forzata rimozione, su tutta la via Della Libertà, dall’intersezione con la via Vittorio Emanuele fino al passaggio a livello della Ferrovia Circumetnea, unitamente all’area compresa tra la via Della Libertà, la via Rimini e la via Fontana Del Lupo e con esse adiacente fino ad ultimazione dei lavori di pulizia dei relativi tratti stradali.

Potranno derogare alla presente, tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato dei lavori, e quelli utilizzati strumentalmente per la esecuzione dei lavori in parola

Quanto sopra descritto, sarà evidenziato dall'apposita segnaletica mobile.