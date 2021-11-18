PATERNO': DOMENICA 21 NOVEMBRE DONAZIONE DI SANGUE PRESSO LA CHIESA CRISTO RE
A cura di Redazione
18 novembre 2021 12:44
I Servizi Trasfusionali continuano a richiedere donatori che possano sopperire all'emergenza diventata particolarmente pressante in un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.
Il G.D.V.S. Fidas di Paternò, organizza una raccolta di sangue a Paternò Domenica 21 Novembre dalle ore 8,30 alle 12,30 presso la Chiesa Cristo Re.
Invitiamo coloro che sono intenzionati ad effettuare una donazione a telefonare alla segreteria del gruppo per prenotare la donazione al n. 095-842966 (ore ufficio).