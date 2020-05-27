PATERNO' DOMENICA 31 MAGGIO RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE: VIENI A DONARE!
A cura di Redazione
27 maggio 2020 10:02
A distanza di sicurezza, ma con il braccio teso verso l’altro per poter donare: questo è l’invito del GDVS - Fidas di Paternò che a causa della carenza di sangue, organizza una raccolta sangue Domenica 31 Maggio dalle ore 8,30 alle 12,30 presso la propria sede al Corso Sicilia.
Invitiamo coloro che sono intenzionati ad effettuare una donazione a telefonare alla segreteria del gruppo per prenotare la donazione al n. 095-842966 (ore ufficio).
