PATERNO': DOMENICA A LARGO ASSISI L’AZALEA DELLA RICERCA CON I VOLONTARI AIRC

Anche quest’anno per la festa della mamma, compatibilmente con le disposizioni sanitarie in materia di Covid-19, nelle piazze italiane saranno presenti i volontari dell’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) con l’Azalea della Ricerca.

Domenica 9 maggio Paternò risponderà come sempre presenta all’iniziativa. A Largo Assisi (Cappuccini) a partire dalle 9:00 del mattino, scatterà infatti la distribuzione dell’Azalea della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma.

Dal 1985, anno della prima edizione, l’Azalea della Ricerca è un momento di grande partecipazione collettiva e il suo successo è dovuto alla generosità dei cittadini italiani e alla disponibilità degli oltre 20.000 volontari che permettono una distribuzione capillare delle piante su tutto il territorio nazionale.

Anche quest’anno l’Azalea della Ricerca si potrà ordinare su Amazon.it e ricevere direttamente a casa.