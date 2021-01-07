PATERNÒ: Due auto a fuoco nello stesso posto a distanza di poche ore

Due interventi da parte dei vigili del fuoco a Paternò nel giro di poche ore: intorno all'una di questa notte sono stati chiamati in via Moncada, nei pressi del Palazzo delle Arti, zona collina storic...

Due interventi da parte dei vigili del fuoco a Paternò nel giro di poche ore: intorno all'una di questa notte sono stati chiamati in via Moncada, nei pressi del Palazzo delle Arti, zona collina storica per spegnere un incendio auto e qualche ora dopo, alle ore 5 circa, sono tornati per domare un altro rogo che stava divorando un’altra autovettura.

Entrambe l'autovetture parcheggiate per strada, sono andate completamente distrutte.

Sul posto pure i Carabinieri

Indagini in corso, nessuna pista esclusa. Le origini dell’incendio potrebbero essere anche di carattere doloso.