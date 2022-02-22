PATERNÒ. DUE AUTO IN FIAMME NELLA NOTTE
A cura di Redazione
22 febbraio 2022 13:54
Due auto in fiamme nella notte a Paternò
É successo intorno alle 01.30 della notte tra lunedì 21 e martedì 22 Febbraio 2022 in via Imperatore Federico nella zona San Marco.
Una Fiat Punto ha preso fuoco, per cause ancora da chiarire, e le fiamme si sono poi propagate ad un'altra macchina parcheggiata vicino: i vigili del fuoco, avvisati dai residenti, hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona.
Sul posto anche i carabinieri.
