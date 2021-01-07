PATERNÒ: Due auto in fiamme nello stesso posto a 4 ore di distanza

Due interventi da parte dei vigili del fuoco a Paternò nel giro di poche ore: intorno all'una di questa notte sono stati chiamati in via Moncada, nei pressi del Palazzo delle Arti, zona collina storic...

Due interventi da parte dei vigili del fuoco a Paternò nel giro di poche ore: intorno all'una di questa notte sono stati chiamati in via Moncada, nei pressi del Palazzo delle Arti, zona collina storica per spegnere un incendio auto e qualche ora dopo, alle ore 5 circa, sono tornati per domare un altro rogo che stava divorando un’altra autovettura.

Entrambe l'autovetture, una Fiat Punto e una Bmw parcheggiate per strada, sono andate completamente distrutte.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e di Adrano, ed i i Carabinieri

Indagini in corso, nessuna pista esclusa. Le origini dell’incendio potrebbero essere anche di carattere doloso.

Gli inquirenti stanno verificando la presenza in zona di telecamere di videosorveglianza nell’ipotesi che abbiano registrato immagini utili alle indagini.