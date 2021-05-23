PATERNÒ: DUE INCIDENTI IN CITTÀ NELLA GIORNATA DI OGGI, DUE FERITI

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi, 23 Maggio 2021 a Paternò.Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno le ore 11.30 in corso Italia nei pressi della rotatoria del viale dei Pl...

Due incidenti stradali, nella giornata di oggi, 23 Maggio 2021 a Paternò.

Il primo in ordine cronologico si è verificato intorno le ore 11.30 in corso Italia nei pressi della rotatoria del viale dei Platani.

Incidente con fuga del conducente, che non si è fermato a prestare i soccorsi al ferito.

Dai primi accertamenti della Polizia municipale è emerso che un SH 300 è stato urtato da un autovettura, fuggita senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Il conducente della vettura, non ha nemmeno prestato la necessaria assistenza al ferito, un ragazzo che è caduto, a causa dell'impatto, violentemente a terra.

Il ragazzo era cosciente, dolorante ad una gamba ed è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Paternò per le cure del caso

Il secondo sinistro si è verificato intorno alle ore 17 esattamente in via Libertà.

Un automobilista, per cause al momento non note ha perso il controllo della sua Audi A3, andando a sbattere sul muro di cinta per terminare la sua corsa al centro della carreggiata, nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Violento è stato l’impatto tanto che gli airbag del veicolo sono esplosi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 , che ha soccorso l'uomo, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.