PATERNO': DUE TRAGEDIE SFIORATE IERI, RAFFICHE DI VENTO FANNO CADERE TETTO E GRONDAIA
Lascia il segno il forte vento che da ieri ha colpito la Città di Paternò.
Due incidente accaduti nel pomeriggio di ieri, con tantissima paura in entrambi i casi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
Il primo episodio è avvenuto, intorno le ore 14.30 in via San Michele.
Una grossa grondaia, è stata spezzata dalle forti folate di vento delle ultime ore ed è caduta su una autovettura posteggiata
La caduta della grondaia ha provocato la rottura del parabrezza.
Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza la struttura
Altra tragedia sfiorata poco lontano, in via Ionica, (zona Via G.Verga), il tetto di una abitazione si è scoperchiato ed è volato di tutto, cadendo in strada pericolosamente.
Per fortuna pure qua, nessun danno per le persone, danni per un auto parcheggiata
Ci sono volute circa due ore di lavoro per rimuovere il tetto volato, e mettere in sicurezza l’area.