Paternò, due tumori al cervello: la storia di Alessandra arriva in TV, ecco quando

Dopo un delicato intervento chirurgico, la fede e la speranza. La sua testimonianza nella trasmissione “Parliamone”.

PATERNÒ – Due tumori al cervello, un delicato intervento chirurgico e una battaglia affrontata con coraggio e profonda fede. È la storia di Alessandra Fusca, originaria di Vibo Valentia, cresciuta a Catania e residente a Paternò da 19 anni, che ha deciso di raccontare la propria esperienza in televisione.

Nel luglio 2025 Alessandra scopre di avere due tumori benigni al cervello. La diagnosi arriva dopo mesi difficili, segnati da fortissimi mal di testa e depressione. Il primo tumore, di circa 8 centimetri, viene rimosso attraverso un delicato intervento chirurgico. Per il secondo è inizialmente previsto un nuovo intervento, ma durante i controlli arriva una notizia inattesa: la formazione si è ridotta di dimensioni, anche se continua a essere tenuta sotto osservazione medica.

Durante questo difficile percorso, Alessandra trova nella fede la forza per affrontare la malattia e i momenti più dolorosi. La sua esperienza diventa anche un libro dal titolo “Senza chiedere il permesso”, nel quale racconta la propria storia.

La sua testimonianza ha colpito padre Salvatore Bucolo e la giornalista Adelaide Barbagallo, che hanno deciso di invitarla nella trasmissione televisiva “Parliamone”, per condividere con il pubblico il suo percorso di sofferenza, coraggio e speranza.

Ecco quando vedere la puntata

La testimonianza di Alessandra andrà in onda domenica 1 e sabato 7 novembre 2026, con i seguenti orari:

Antenna Sicilia: ore 6:30, 8:30, 12:00 e 18:00.

Telecolor, domenica 1 novembre: ore 8:00 e 9:00.

Telecolor, sabato 7 novembre: ore 7:00, 8:00 e 9:00.

Una storia di dolore, fede e speranza, che Alessandra ha scelto di condividere per trasmettere un messaggio di forza e coraggio a chi sta affrontando momenti difficili.