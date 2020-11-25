PATERNO': E’ MORTO FRATE EMILIO MANITTA
E' morto al età di 98 anni Padre Emilio Manitta, Frate Cappuccino, della chiesa parrocchiana “San Francesco all’Annunziata” di Paternò.
L'uomo era ricoverato da diversi giorni in ospedale è stamattina è arrivata la brutta notizia.
95047.it porge le condoglianze ai frati cappuccini.
I funerali saranno officiati domani, 26 novembre, alle 15,30 nella Chiesa S. Francesco all’Annunziata ( Cappuccini
Il ricordo del primo cittadini Nino Naso attraverso il profilo social: "Ciao Padre Emilio, storia e riferimento della nostra Paternò. La nostra comunità ti ringrazia e ti chiede preghiere e protezione dal posto privilegiato dove ti trovi adesso."