PATERNO': E’ MORTO FRATE EMILIO MANITTA

E' morto al età di 98 anni Padre Emilio Manitta, Frate Cappuccino, della chiesa parrocchiana “San Francesco all’Annunziata” di Paternò.L'uomo era ricoverato da diversi giorni in ospedale è stamattina...

A cura di Redazione 25 novembre 2020 12:45

Condividi