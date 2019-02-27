PATERNÒ: È MORTO TURI FARO, PRESIDENTE DELLA FAUSTO COPPI CICLISMO
Si è spento stanotte all’età di 79 anni, Turi Faro, storico presidente della Fausto Coppi di Paternò.I funerali si terranno, domani 28 Febbraio 2019, alle 11:30 nella chiesa Spirito SantoLa Redazione...
A cura di Redazione
27 febbraio 2019 14:07
Si è spento stanotte all’età di 79 anni, Turi Faro, storico presidente della Fausto Coppi di Paternò.
I funerali si terranno, domani 28 Febbraio 2019, alle 11:30 nella chiesa Spirito Santo
La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.