95047

PATERNÒ: È MORTO TURI FARO, PRESIDENTE DELLA FAUSTO COPPI CICLISMO

Si è spento stanotte all’età di 79 anni, Turi Faro, storico presidente della Fausto Coppi di Paternò.I funerali si terranno, domani 28 Febbraio 2019, alle 11:30 nella chiesa Spirito SantoLa Redazione...

A cura di Redazione Redazione
27 febbraio 2019 14:07
PATERNÒ: È MORTO TURI FARO, PRESIDENTE DELLA FAUSTO COPPI CICLISMO -
News
Condividi

Si è spento stanotte all’età di 79 anni, Turi Faro, storico presidente della Fausto Coppi di Paternò.

I funerali si terranno, domani 28 Febbraio 2019, alle 11:30 nella chiesa Spirito Santo

La Redazione di 95047.it si stringe attorno al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047