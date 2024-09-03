PATERNÒ. ENNESIMA RAPINA IN UN NEGOZIO DEL CENTRO

Nella serata di oggi, 3 settembre 2024, poco dopo le ore 19.30 , si è verificato un grave episodio di cronaca a Paternò.Un'altra rapina a mano armata ha avuto luogo presso il noto punto vendita Acqua...

Nella serata di oggi, 3 settembre 2024, poco dopo le ore 19.30 , si è verificato un grave episodio di cronaca a Paternò.

Un'altra rapina a mano armata ha avuto luogo presso il noto punto vendita Acqua e Sapone, situato nella centralissima via G.B. Nicolosi. Questo rappresenta il terzo attacco subito dallo stesso esercizio commerciale in un breve arco di tempo.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’atto criminale è stato compiuto da un solo individuo. Nonostante la rapidità con cui si è svolta l'azione, diversi clienti e il personale presente all'interno del negozio sono stati testimoni dell'accaduto.

Il rapinatore ha agito con estrema rapidità, completando il colpo in pochi minuti.

Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente sul posto. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di identificare l'autore della rapina, anche se al momento non si hanno notizie certe sull’entità del bottino sottratto.